Empoli, Muzzi: "Io tutti i giorni in discussione, ma ho la fiducia del club"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Empoli attende il Livorno nella diciannovesima giornata di Serie B. Alla vigilia della partita, l'allenatore Roberto Muzzi si è così espresso in conferenza stampa: "Il Livorno è ultimo in classifica e ha dei problemi, ma ha fatto delle belle partite. Dobbiamo far risultato, siamo pronti. Bisogna vincere, mettendo dentro quella rabbia che abbiamo accumulato a fine partita col Cosenza. I ragazzi erano arrabbiatissimi, siamo tornati a casa con zero punti dopo una buona prestazione".

Sui tifosi e gli avversari: "Il 26 dicembre sono venuti a Cosenza e non siamo stati in grado di regalargli un risultato positivo, li ringrazio tantissimo per esserci stati. Col Livorno proveremo a dargli una moglie. Il Livorno gioca sugli errori degli avversari, ha attaccanti rapidi e verranno qui fare questo tipo di partita".

Sulla pressione: "Io sono sempre stato in discussione, sia da giocatore che da allenatore. Questa è la prima esperienza e mi sento così tutti i giorni. Sento la fiducia della società, stiamo lavorando bene anche se non ci sono i risultati. La pressione c'è, ma se voglio fare questo mestiere so che è così".