Empoli, Muzzi: "La strada è giusta. L'arbitro si è scusato con noi"

Dopo il pari interno contro il Livorno, il tecnico dell'Empoli Roberto Muzzi ha parlato così: "Non sono contento del risultato, anche oggi abbiamo creato almeno 5 occasioni da gol ma, per nostro demerito, non siamo riusciti a buttarle dentro. Eppure le abbiamo avute. Ad ogni modo siamo sulla strada giusta, la partita riusciamo a farla, il carattere non ci manca, neppure al netto di tanti problemi che non sono però scuse. Ricordo comunque che se la squadra non avesse avuto problemi non stavo qui".

Mercato?

"Se possibile mettiamo qualcosa dentro, sennò sono felice di quelli che ho. Sono contento, se poi mi mettono qualche altro innesto lo sono ancora di più".

L'arbitraggio?

"Abbiamo 26 punti, oggi pure l'arbitro si è scusato per un calcio di rigore non dato. Sbagliamo anche noi, colpa nostra, ma dateci quello che ci meritiamo. Possibile sbaglino sempre con noi? gli avversari non hanno quasi mai occasioni da gol contro di noi, guardiamole le partite".