Empoli, Olivieri si presenta: "Sono andato via da ragazzino, torno da uomo"

Marco Olivieri, nuovo attaccante dell'Empoli, è stato presentato alla stampa: "Ero in ritiro con la Juventus, mi ha chiamato il procuratore dicendomi dell’interesse dell’Empoli e del presidente Corsi. Mi volevano fortemente, io conoscevo l’ambiente e non ci ho pensato nemmeno un secondo. Sono andato via che ero ragazzino, torno da uomo. Alla Juve sono cresciuto molto, spero di ripagare la fiducia di tutti. Passo dalla C che è fisica a una B che ho sempre visto e spero che sia diverso. Spero di far bene", riporta Empolichannel.it.