© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

La Nazione (ed. Empoli) in edicola questa mattina dedica al suo interno uno spazio alla squadra azzurra con le parole del nuovo acquisto, Simone Pinna: "Sarà una bella avventura". Il 22enne prosegue: "Lascio la Sardegna per la prima volta, ma ho voglia di dare una mano a questa squadra. Marcello Carli mi ha detto che sarei arrivato in un grande club".