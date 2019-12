© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bari continua a guardare in Serie B per trovare il trequartista adatto al tecnico Vincenzo Vivarini. Con l’ascolano Ninkovic che piace, ma è difficile da raggiungere, il club pugliese ha così volto il proprio sguardo a un altro calciatore che milita in serie cadetta come Karim Laribi, classe ‘91, che in questa prima parte di stagione ha collezionato 15 presenze senza gol. A riferirlo è Antenna sud.