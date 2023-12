ufficiale Alcione, che colpo a centrocampo! Arriva l'ex Sassuolo e Bologna Laribi

Gran colpo in mediana per l'ambizioso Alcione, capolista del Girone A di Serie D. È infatti con una nota ufficiale che il club lombardo "comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Karim Laribi. Centrocampista classe 1991, Karim è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. Nella sua carriera ha collezionato 21 presenze nella massima serie, 227 presenze in Serie B e 55 presenze in Serie C.

A Karim un caloroso benvenuto nella famiglia Orange".

"Siamo molto felici di avere Karim nel nostro gruppo, si tratta di un ragazzo dai grandi valori umani che si è messo a disposizione per raggiungere gli obiettivi prefissati. Per quanto riguarda il calciatore è superfluo descriverlo, i numeri della sua carriera sportiva sono già esaustivi", le parole del presidente Marcello Montini sul nuovo acquisto.