Empoli-Reggina 3-0, le pagelle: Ricci inventa, Bellomo predica nel deserto. Guarna, che papera!

Empoli-Reggina 3-0

Marcatori: 47° Mancuso (E), 59° Matos (E), 82° Olivieri (E)

EMPOLI



Brignoli 6: bravo con i piedi nelle ripartenze dal basso, non butta mai via il pallone. Partita di ordinaria amministrazione, mai impegnato seriamente.

Fiamozzi 6: non spinge come di consueto, ma il suo lavoro è prezioso per contenere le incursioni offensive di un vivace Di Chiara.

Nikolaou 7: dalle sue parti non si passa, Denis non la vede mai. Non disdegna qualche disimpegno in bello stile.

Romagnoli 6,5: sempre preciso nelle chiusure, una partita di sostanza per il centrale di scuola Milan.

Terzic 6,5 : spinge tantissimo sulla fascia sinistra, è una spina nel fianco costante per la difesa amaranto (dall’83° Cambiaso sv).

Ricci 7: non è un caso che mezza Serie A abbia gli occhi fissi su di lui. Grande personalità, entrambe le fasi di gioco affrontate con qualità. Il tutto condito da due assist, di cui uno con un lancio millimetrico per Matos, nel gol che chiude virtualmente i conti.

Stulac 6,5: gioca di sciabola e di fioretto, in mezzo al campo i duelli li vince tutti lui pur non giocando in modo appariscente (dall’88° Damiani sv).

Bandinelli 6,5: è ovunque per il campo, anche se a volte è impreciso nella rifinitura. Trova l’assist per Mancuso che spiana la strada all’Empoli con la complicità di Guarna.

Bajrami 6: svolazza tra le linee della Reggina, ma senza creare particolari pericoli alla retroguardia di Toscano. Senza infamia né lode. (dall’83° Haas sv).

Matos 6,5: con i suoi dribbling mette sempre in apprensione la difesa della Reggina. E’ bravo a scattare sul filo del fuorigioco e a battere (dal 69° Olivieri 7: entra, sfiora la rete con un tiro da fuori e poi segna il primo gol in Serie B della propria carriera, dopo aver saltato con una gran sterzata su Loiacono).

Mancuso 6,5: gioca da regista offensivo, armando il piede di diversi compagni nel primo tempo. Nella ripresa segna il gol che stappa il match, dopo aver ringraziato Guarna (dall’83° Lamantia sv)

REGGINA

Guarna 4,5: l’errore macroscopico che spalanca la porta a Mancuso è di quelli da matita rossa. L’assenza di Plizzari si è fatta sentire.

Loiacono 5: regge, a fatica, nel primo tempo su Mancuso. Stremato, si fa saltare con troppa facilità da Olivieri in occasione del terzo gol.

Gasparetto 5: era stato bravo ad immolarsi su un paio di conclusioni della linea. Fuori posizione su Matos nella seconda rete empolese.

Rossi 5,5: il meno peggio della linea difensiva amaranto, resiste fin quando può.

Delprato 4,5: fa crossare troppo facilmente da Bandinelli sul primo gol, poi tiene in gioco Matos sul raddoppio (dal 65° Situm 5: il suo ingresso non si nota in campo).

Bianchi 5: gira a vuoto per l’intero arco della gara, Toscano lo sostituisce troppo tardi (dal 75° Vasic sv).

Crisetig 5: picchia per tutta la partita e rischia il secondo giallo già nel primo tempo. (dal 65° De Rose 5,5: entra mettendoci la voglia, poco altro).

Di Chiara 5: la grinta non manca, ma la mancata chiusura su Mancuso nel vantaggio empolese è responsabilità sua. Si era fidato troppo dell’uscita di Guarna.

Bellomo 6: il migliore tra i suoi: prova sempre la giocata e crea superiorità numerica. Predica nel deserto (dal 65° Mastour 5,5: lo si vede da una parte all’altra dal campo, ma il suo ingresso non cambia l’inerzia della partita).

Rivas 5,5 : svaria, cerca di sfruttare la velocità. (dal 46° Folorunsho 6: un giallo dopo 1 minuto dall’ingresso in campo, ma se la Reggina prova a rendersi pericolosa nella ripresa il merito è delle sue accelerazioni).

Denis 5: il sale sparso nella porta nel pre partita non ha portato bene. Prestazione abulica del Tanque, che non riesce mai ad impensierire la difesa empolese.