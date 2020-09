Empoli, si pensa al ritorno di Henderson. Lo scozzese non rientra nei piani dell'Hellas

Dopo l’arrivo di Zurkowski, l’Empoli è pronto ad andare all’assalto di un altro protagonista dell’ultima stagione: Liam Henderson. Il centrocampista scozzese infatti non rientra nei piani dell’Hellas Verona, proprietario del cartellino, che è propenso ad avallarne la cessione ed è un pallino del ds Accardi che lo rivorrebbe in azzurro per completare il centrocampo. Il nodo da superare è però la volontà del classe ‘96 che aspetta una chiamata dalla Serie A e solo in caso non dovesse arrivare potrebbe accettare di scendere nuovamente di categoria. Lo riferisce Pianetaempoli.it.