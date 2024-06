Ufficiale Sassuolo, scelto il nuovo allenatore: Fabio Grosso chiamato a guidare i neroverdi

Notizia nell'aria già da qualche giorno e diventata ufficiale in questi minuti: Fabio Grosso è il nuovo tecnico del Sassuolo. Come anticipato dalla nostra redazione, il tecnico ha firmato con gli emiliani un biennale con opzione per il terzo anno. E' lui dunque il profilo per tentare l'immediata risalita in Serie A, al termine di una stagione disastrosa iniziata con Dionisi e chiusa con Ballardini.

L'ex terzino campione del mondo decide dunque di rilanciarsi sposando il progetto neroverde, dopo la fallimentare esperienza in Ligue 1 alla guida del Lione. Nel suo curriculum c'è anche un campionato di Serie B vinto, alla guida del Frosinone nella stagione 2022/23. Di seguito l'annuncio del club emiliano, arrivato tramite i propri canali social.