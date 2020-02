vedi letture

Entella, Boscaglia: "Porte chiuse creano disparità. Crotone? Gara dura per noi e per loro"

Dai canali ufficiali della Virtus Entella arrivano alcune dichiarazioni del tecnico dei Diavoli Neri Roberto Boscaglia alla vigilia del match contro il Crotone. "Abbiamo vissuto questi giorni in una situazione ambientale complicata, comune a tutte quelle società che stanno vivendo quanto accade in alcune zone d'Italia a causa dell'epidemia in atto. A livello lavorativo la squadra ha comunque affrontato la settimana nella maniera giusta dopo un sconfitta pesante come quella incassata contro il Benevento. Adesso vogliamo vincere la partita di domani contro una squadra forte. Per riuscirci servirà la partita perfetta".

Cosa pensa del provvedimento che ha imposto la disputa di alcune gare di campionato a porte chiuse?

"Sono decisioni prese dagli organi competenti, che ne sanno più di noi in merito a quanto sta accadendo. E ovviamente ci adeguiamo, anche se questo tipo di decisioni portano ad una disparità fra le varie squadre del campionato, rispetto a quello che può essere una gara disputata in una situazione normale ed una a porte chiuse in un clima che mi immagino surreale".

Domani arriva il Crotone. Che gara si aspetta contro il secondo miglior attacco della Serie B?

"Questo aspetto ci deve interessare poco. Sappiamo che la loro è una squadra temibile e per questo dovremo scendere in campo consapevoli che con una grande partita possiamo batterli. Abbiamo già dimostrato di avere le armi per giocarcela contro le grandi. Benevento a parte. Sarà una gara dura, ma lo sarà anche per loro. Siamo pronti a dare battaglia a tutti quanti".