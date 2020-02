Entella-Crotone, dopo i primi 45': ospiti in vantaggio. Decide una rete di Armenteros

Si è alzato il sipario sulla 26^ giornata del campionato di B, che ha preso questa sera il via con il match tra Entella e Crotone, che si sta giocando a porte chiuse dopo l'allarme Coronavirus.

E' da poco terminato il primo tempo, che vede la formazione ospite avanti per una rete a zero; a sbloccare la gara è Armenteros, che quasi in avvio gi gara finalizza una gran giocata di Molina battendo Contini nell'angolino.

Di seguito il programma completo della ventiseiesima giornata di Serie B:

ORA IN CAMPO (parziale)

Entella-Crotone 0-1 (9' Armenteros)

SABATO 29 FEBBRAIO

Benevento-Spezia

Cittadella-Cremonese

Empoli-Pordenone

Juve Stabia-Trapani

Pisa-Perugia

Venezia-Cosenza

Chievo Verona-Livorno

Frosinone-Salernitana

DOMENICA 1 MARZO

Pescara-Ascoli