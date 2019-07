© foto di Federico Gaetano

Intanto che prosegue il ritiro, in casa Entella, proprio attraverso i canali ufficiali del club, è l'attaccante Giuseppe De Luca a parlare:

"Stiamo facendo dei carichi molto importanti, siamo partiti subito forte e credo sia la cosa giusta per affrontare la B nel migliore dei modi: ci sono cose da migliorare ma siamo sulla strada giusta. Dopo la stagione scorsa, ho voglia di riscatto a livello personale, voglio dimostrarmi per il giocatore che ero un tempo: io mi impegno, poi ovviamente sarà il campo a dare il proprio responso. Un grazie, comunque, va ai miei compagni di squadra e al mister, qua ho trovato subito un ambiente molto positivo, e io voglio continuare a ripagare la loro fiducia: voglio fare il meglio possibile per me e la squadra".