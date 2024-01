Ufficiale Colpaccio Pergolettese per l'attacco: dal Catania arriva Giuseppe De Luca

vedi letture

L’U.S.Pergolettese comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’attaccante Giuseppe De Luca.

Nato l’11.10 1991 a Angera (VA), ha alle spalle una lunga carriera calcistica in serie B con il Varese (dove ha esordito nella serie cadetta, dopo essere cresciuto nel settore giovanile, con Giuseppe Sannino allenatore), Bari, L.R. Vicenza e Virtus Entella; in serie A con Atalanta e Virtus Entella; in serie C con Triestina e Catania, contribuendo alla promozione dalla serie D alla C nello scorso campionato e dove ha iniziato questa stagione con 9 presenze. In totale sono 355 le sue gare disputate con 71 reti realizzate. Ha alle spalle anche 3 presenze nella serie A rumena con la maglia del CFR CLUJ e 2 nelle competizioni europee. La prima nella gara di ritorno del secondo turno preliminare di Champions League contro il Malmö (1-1) subentrando al minuto 64 e poi nello spareggio di andata di Europa League contro il F 91 Dudelange(2-0) subentrando al minuto 71.

Ha giocato con le selezioni italiane Under 20 e Under 21 di Serie B e Under 21, esordendo con quest'ultima il 25 aprile 2012 in amichevole contro la Scozia. Il giocatore arriva alla Pergolettese con la formula del prestito temporaneo.

A Giuseppe un grosso benvenuto nella Pergolettese 2023/24