Entella, Eramo: "A Crotone non sarà facile"

© foto di Federico Gaetano

A tracciare il consueto bilancio settimanale, in casa Entella, è Mirko Eramo, che sta vivendo settimane intense con match che lo vedono spesso ex di turno: "Il pari di Benevento è stato un risultato importante perché l'abbiamo ripresa contro una squadra forte, dimostrando carattere e stando sempre in partita, e il finale ci ha dato ragione: abbiamo il morale alto adesso. A me poi ha fatto piacere anche l'applauso del "Vigorito", li ho passato sei mesi fantastici e sono felice di aver lasciato un buon ricordo: ma eravamo avversari,e sono felice del punto. Ora mi aspetta un'altra gara da ex, quella di Crotone, che non sarà facile: in B niente è facile, l'importante è avere, come abbiamo, l'atteggiamento giusto".