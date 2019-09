Entella-Frosinone, le formazioni ufficiali: tra i ciociari Zampano terzino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In campo alle 15:00, al "Comunale" di Chiavari, Entella e Frosinone, che si sfideranno nella 3^ giornata del campionato di Serie B.

Nessuna grossa novità tra le fila locali, mentre tra i ciociari mister Nesta rispolvera Zampano nel ruolo di terzino sinistro, come già si era visto in Coppa Italia contro il Monopoli.

Queste le formazioni ufficiali:

Virtus Entella (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Sala; Eramo, Paolucci, Nizzetto; Schenetti, Morra, Mancosu.

Frosinone (4-3-1-2): Bardi; Salvi, Ariaudo, Capuano, Zampano; Paganini, Maiello, Haas; Ciano; Dionisi, Trotta