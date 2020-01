L'attaccante dell'Entella Giuseppe De Luca ha commentato così a Dazn l'incredibile 4-4 maturato contro il Livorno: “E’ un punto d’oro per come si era messa, abbiamo grande carattere e non molliamo mai. Ora pensiamo alla Cremonese, sarà fondamentale. Primo tempo? Loro sono partite forte e senza nulla da perdere, noi l’abbiamo presa alla leggere. All’intervallo ci siamo parlati e abbiamo ripreso la partita, poi è successo qualcosa di importante e incredibile alla fine. Esultanza? Ne parlavo con Marras, non era rivolto verso di loro: auguro in bocca al lupo al Livorno per il resto del campionato. Obiettivi? La salvezza prima possibile, poi vedremo. Se segno e vinciamo, sono ancora più contento: mi manca da un po’ la doppia cifra di gol, punto a raggiungerla”.