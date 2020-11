Entella-Lecce 1-5, le pagelle: Mancosu fa la differenza, De Luca non si arrende

Virtus Entella-Lecce 1-5

Marcatori: 25'pt Coda, 2'st Henderson, 5'st De Luca (E), 13'st Mancosu (r), 19'st Paganini, 49'st Stepinski

Entella

Borra 5 - Subisce cinque reti, ma obiettivamente ha poche responsabilità. Anzi, compie un autentico miracolo su Coda e tiene a galla la difesa…seppur per poco.

Pellizzer 5 - Sovrastato di testa sia da Coda, sia da Stepinski.

Chiosa 5 - Totalmente fuori posizione in diverse circostanze, ogni volta che Mancosu gioca in verticale lo trova sempre impreparato.

De Col 6 - Corre tantissimo e il suo primo tempo e molto buono, poi cala a causa di un problema muscolare.

Poli 5 - Attribuire sufficienze alla retroguardia dell’Entella è cosa ardua, chiude male la diagonale quando Stepinski e Coda segnano di testa.

Currarino 6,5 - Un motorino per mezz’ora, unico a saltare l’uomo e a tenere basso un elemento forte come Henderson. Delizioso l’assist per De Luca, stranamente viene sostituito nel momento migliore. (Dal 12’st Bonini 5,5 - Ci mette tanta buona volontà, ma entra quando la gara è compromessa).

Crimi 5,5 - Il cartellino giallo condiziona tutto il resto di una gara giocata comunque con grande abnegazione. (Dall’8’pt Morosini 5,5 - Non è semplice incidere quando la tua squadra resta in 10 e il Lecce dilaga. Un paio di cross al volo gli valgono mezzo voto in più).

Paolucci 5,5 - Era stato il migliore in campo della sua squadra, i passaggi di prima giungevano sempre a destinazione e ha mostrato personalità pur a cospetto dei “mostri” di Corini. Il rosso per fallo di mano toglie dalla contesa uno dei più bravi.

Mazzocco 5 - Soffre il palleggio costante del Lecce, avversari troppo forti contro cui ha potuto ben poco. Serataccia. (Dal 12’st Brescianini 5 - Si fa notare per un apprezzabile tentativo dalla distanza, ma era entrato per raddoppiare le marcature su Mancosu. Non ci pare l’impresa sia riuscita).

De Luca 6,5 - La zanzara torna al gol di testa dopo 3 anni beffando Meccariello e Calderoni. Non proprio gli ultimi arrivati. Nel primo tempo sfiora il gol con un bel tiro in diagonale fuori di poco. Ultimo ad arrendersi(Dal 30’st Mancosu sv).

Petrovic 5,5 - Spazia su tutto il fronte offensivo, ma la pericolosità offensiva è davvero minima. (Dal 30’st Koutsoupias sv).

Lecce

Gabriel 6 - Non può nulla sul colpo di testa di De Luca, per il resto spettatore non pagante

Zuta 5,5 - Continua ad essere un tallone d’Achille per questa squadra, ancora una volta viene sostituito dopo 45 minuti. Non manca la buona volontà ma resta troppo basso e agevola gli avversari. Non a caso viene sostituito. (Dal 1’st Calderoni 6 - Colpevole sul gol di De Luca, poco dopo becca un’ammonizione ingenua. Si riscatta con un grande assist per Stepinski).

Lucioni 6,5 - Prova autorevole del capitano che, soprattutto di testa, non sbaglia nulla.

Meccariello 6 - Ottima prova, nel finale cerca addirittura qualche sortita offensiva. Bravo in un salvataggio quasi di tacco in piena area piccola. Mezzo voto in meno perché perde De Luca sulla rete dell’1-2.

Adjapong 6,5 - Salta a vuoto e consente a Currarino di effettuare una grande azione personale che frutta il gol dell’1-2. Unica sbavatura in una gara perfetta, fatta di tanta corsa e buona qualità.

Tachsidis 7 - Da quando è rientrato in squadra è tutt’altra musica. Affidargli il pallone equivale a metterlo in banca. (Dal 38’st Maselli sv).

Mancosu 7,5 - Non sembra partire benissimo, per 20 minuti sbaglia tutti i palloni che tocca. Poi sale in cattedra e sforna assist a ripetizione, prima di trasformare con bravura il rigore dell’1-3.

Henderson 7 - Resta basso per contenere De Col, poi cresce con il passare dei minuti ed è devastante. Inserimento perfetto per la rete del raddoppio. (Dal 35’st Mayer sv).

Paganini 6,5 - Si toglie lo sfizio di segnare un gol non bello, ma efficace. Nel primo tempo, servito da Mancosu, ne aveva sbagliato uno a tu per tu col portiere. Ma sta crescendo e sarà devastante.

Coda 7 - Come il toro con il rosso .Quando affronta l’Entella entra quasi sempre nel tabellino dei marcatori. Bel gol, ma grandissimo lavoro al servizio della squadra. (Dal 35’st Falco 6 - Dimostra di avere la testa giusta, quando un giocatore come lui entra dalla panchina e si mette subito a disposizione vuol dire che c’è stato il salto di maturità).

Stepinski 6,5 - Ha lottato e combattuto per tre, cresce l’intesa con Coda. Si toglie lo sfizio di segnare un grande gol a tempo scaduto che gli vale un mezzo voto in più visto che fino ad allora era sembrato poco brillante.