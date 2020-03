Entella, Nizzetto: "Sconfitta Trapani ci faccia riflettere. Salvezza nostro obiettivo"

Tre sconfitte ed un pareggio nelle ultime quattro giornate di Serie B danno il peso esatto del momento che sta attraversando la Virtus Entella di Roberto Boscaglia. Particolarmente pesante l'ultimo ko in casa del Trapani penultimo in classifica. Ospite dei microfoni di Il Secolo XIX prende la parola Luca Nizzetto, centrocampista dei Diavoli Neri. "Perdere tre partite consecutive subendo addirittura dieci gol fa male e brucia tanto - spiega il giocatore di Verona -, per questo siamo arrabbiati. Soprattutto il passo falso di Trapani deve farci riflettere, dobbiamo capire gli errori commessi e trarre lezione da una gara che a venticinque minuti dalla fine ci vedeva in vantaggio. Non ci nascondiamo dietro gli alibi, non rientra nel DNA di un gruppo compatto in cui ci si aiuta l’uno con altro. Uniti, coesi e determinati. Occorre ripartire, dopo aver resettato queste ultime gare, ritrovando fame e coraggio, cattiveria agonistica e determinazione".