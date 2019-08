© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dell'Entella Marco Sala ha commentato il successo interno contro il Livorno: "La partita non la giudichiamo noi giocatori ma per noi non subire gol è molto importante. Penso che la vittoria sia meritatissima. Importante partire col piede giusto? Assolutamente sì. Anche e soprattutto dopo la Coppa Italia che ci aveva dato un po' di timore a livello di risultato. Oggi era importante vincere per riportare serenità e quella giusta dose di spensieratezza e penso si sia visto nel primo tempo. Soprattutto nel primo tempo abbiamo dimostrato di starci alla grande".