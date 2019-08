Entella, Sernicola: "Ho tanti stimoli e carica per fare bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i volti nuovi dell'Entella, dove è approdato in prestito dal Sassuolo, troviamo Leonardo Sernicola. Attraverso i canali ufficiali del club ligure, il difensore ha dato le sue prime impressioni in biancazzurro:

"Mi sto trovando molto bene, con gli allenamenti, con il mister, con i nuovi compagni: il gruppo è davvero bello, mi sono trovato bene con tutti. Dobbiamo mettere minuti nelle gambe, ma sono utili le amichevoli in tal senso, e dobbiamo dare tutto in allenamento per mettere benzina e ritrovarsela poi nel campionato. Sarà per me una stagione importante, ho tanti stimoli e carica per fare bene, seguirò molto il mister e cercherò poi di guadagnarmi il posto".