Entella, squadra già al lavoro: il ritiro durerà fino almeno alla gara contro la Salernitana

Mattinata di allenamento per l'Entella, sempre più in crisi: la squadra è in ritiro su volere di patron Antonio Gozzi, e probabilmente questo ritiro permarrà fino almeno alla gara contro la Salernitana, in programma lunedì sera alle 21:00 e valevole per la 14^ giornata del campionato di B.

Agli ordini di Vincenzo Vivarini, i Diavoli Neri si sono allenati al "Comunale", in attesa dei tamponi serali.