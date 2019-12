Fonte: ternananews.it

© foto di Federico Gaetano

Alla vigilia dell'apertura del calciomercato invernale, si torna a parlare dell'interesse della Ternana per Salvatore Caturano. L'attaccante era stato seguito a lungo in estate dal direttore sportivo Luca Leone, ma poi l'affare non si concluse. Quello di Caturano, potrebbe essere un nome sul quale provare di nuovo a puntare. Lo riporta Il Messaggero di oggi.