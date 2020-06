esclusiva Acri: “Ascoli grande piazza ma nessun contatto. Ripresa, possibili sorprese”

“Ascoli è una piazza importante, chi non vorrebbe andarci?”. Così a TuttoMercatoWeb Guglielmo Acri, accostato al ruolo di direttore sportivo al posto di Tesoro. “Il mio nome è stato accostato anche l’anno scorso, ma non ho avuto contatti. Certamente le voci fanno piacere. Luci? È un bravo ragazzo che conosco e ho aiutato ad entrare nel mondo del calcio, ma non ci sentiamo da mesi. La ripresa del campionato? Sarà anomala, anche se fa bene al sistema calcio. Senza pubblico non c’è neanche il fattore campo, guardando la Bundesliga credo che i valori, anche con le cinque sostituzioni, vengano fuori. Gli equilibri potrebbero non essere sconvolti più di tanto. Ma il calcio italiano è fermo da tanto tempo, la sosta è stata storica. Potrebbero esserci delle sorprese”.