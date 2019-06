ESCLUSIVA TMW - Crotone, ag. Kargbo: "Siamo felici. Izco? Vuole giocare"

Primo contratto da professionista per Augustus Kargbo, attaccante classe 1999 della Sierra Leone, che il Crotone ha blindato per i prossimi tre anni. Ne abbiamo parlato col suo agente, Pierpaolo Picarelli: “Siamo contenti, per problemi burocratici ha dovuto iniziare la stagione a gennaio, ma appena disponibile ha esordito, anche in maniera positiva. Poi ha avuto un piccolo infortunio ma si è ritagliato uno spazio importante, non dimentichiamo che è un ’99. La società ci ha dato fiducia con un contratto triennale: siamo contenti, ha impressionato la dirigenza, Ursino ci aveva visto bene”.

Resta a Crotone o parte in prestito?

“No, no. Resta, si giocherà le sue carte a Crotone, potrà fare bene in stagione. E poi è rimasto Stroppa che lo conosce bene, non penso si vada in quella direzione".

Con il tuo gruppo gestite Izco, ora in forza al Cosenza.

“Aveva tanta voglia di tornare a giocare, è un professionista che si è sempre allenato bene e aveva molta voglia di giocare. Non ne faceva una questione economica. Si è trovata l’opportunità Cosenza, ora ha voglia di continuare a giocare”.

A Crotone si è messo in luce Fabio Sapone, classe 2000.

“Ha fatto bene con la maglia del Primavera, è uno dei migliori giovani del vivaio rossoblù. Ha richieste anche da diverse squadre di Serie C, vedremo".

Seguirai la Copa América?

“Sì, specialmente l’Argentina. Ho il mandato per Casco: in passato è stato molto vicino ad approdare in Italia, si è messo in luce nella finale di Libertadores, penso sia un giocatore pronto per il nostro calcio”.