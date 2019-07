ESCLUSIVA TMW - Ds Entella: "Pronti a far bene in categoria che meritiamo"

Solo un anno fa la situazione in casa Entella, non per volere del club ma per le note vicende di riammissioni e ripescaggi che sconvolse la Serie B e la C, aveva attirato anche le attenzioni dei media mondiali, ma quella vergogna è ora sepolta, e il club ligure, dopo l'immediata vittoria della Serie C, è pronto a tornare nel tornare nel secondo torneo professionistico italiano.

I microfoni di Tuttomercatoweb.com hanno contattato il Ds Matteo Superbi per un punto della situazione.

Un'estate molto diversa da quella passata: che atmosfera si respira in casa Entella?

"La vittoria del campionato ha sicuramente riportato grande entusiasmo intorno alla squadra, e anche noi come club siamo molto felici di aver ritrovato una categoria che a mio avviso ci appartiene. Siamo comunque molto concentrati, abbiamo voglia di fare bene e dare del nostro meglio, per mantenere questa Serie B: la salvezza è fondamentale".

Come è stato l'impatto con la Lega dopo tutte le ingiustizie che avete dovuto subire 12 mesi fa?

"Ci siamo buttati alle spalle il passato, pensiamo solo a fare una bella stagione. E' stato bello esserci ripresi, dopo tutto, la B sul campo, e vedere che anche la Berretti ha ben figurato vincendo il titolo di categoria e la Supercoppa, è stata questa la risposta che dovevamo dare: investiamo molto sui giovani, abbiamo una struttura complessiva che in C si faticava a gestire, la promozione è stata il giusto premio per tutto".

E ora il mercato.

"Abbiamo inserito in rosa molti giovani di valore, li avevamo già seguiti dalla passata stagione, e per il momento tutto procede secondo i piani. Da qui al 2 settembre probabilmente apporremo altri 2-3 innesti, e compenseremo le eventuali uscite, ma è chiaro che la rosa sarà una rosa sana che rispecchierà il mister, oltre alla nostra logica aziendale. E' questo il nostro modo di fare calcio".

Il primo impegno ufficiale sarà in Coppa: come arriva la squadra?

"Per ora abbiamo svolto un buona settimana di ritiro, la squadra ha potuto lavorare bene, ma è chiaro che al primo impegno di agosto si arriva un po' a metà, l'importante è farsi trovare poi pronti per la prima di campionato, dopo aver smaltito il carico del ritiro. E' ovvio però che non è un impegno che sottovalutiamo, sia per l'ambizione che abbiamo sia perché ci è utile per arrivare al meglio al torneo di Serie B".

La scorsa stagione la Tim Cup vi vide protagonisti all'Olimpico, contro la Roma...

"E' stata una grandissima soddisfazione arrivare fin li. E non dispiacerebbe comunque ripetersi".