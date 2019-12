ESCLUSIVA TMW - Ds Entella: "Salvi con 46 punti: raggiungiamoli, poi si vedrà"

Giornata in casa Entella per TuttoMercatoWeb.com.

Ad accoglierci presso lo stadio "Comunale" di Chiavari, il Ds del club ligure Matteo Superbi, che ha tracciato anche una prima bozza di bilancio di quello che è stato questo primo scorcio di campionato per la formazione di mister Boscaglia.

Si è quasi concluso il girone di andata, e il bilancio che si può tracciare dell'Entella è positivo.

"Mancano ancora tre gare, è presto per fare bilanci, ma posso dire che sono molto soddisfatto di come la squadra ha reagito nel momento più duro che si era presentato, ha avuto corsa e determinazione, aspetti importanti per una formazione che si deve salvare: abbiamo fatto le gare giuste per questo obiettivo. Ora dobbiamo fare il massimo possibile prima inizi il ritorno, poi vedremo il da farsi".

La classifica però si è "risollevata", è davvero solo la salvezza l'obiettivo stagionale?

"Parlare di playoff sarebbe un errore, alla fine poco tempo quello con la Juve Stabia era uno scontro salvezza, con una classifica così concentrata non si può pensare a chissà cosa, nel giro di 2 o 3 settimane cambiano clamorosamente gli scenari. Pensiamo intanto a raggiunge i 46 punti, che ci permetteranno di disputare con certezza la B anche l'anno prossimo, poi se faremo di più vorrà dire che gli obiettivi si sono sposati naturalmente. Sicuramente, però, se ci sarà la stessa fame e la stessa voglia ci potremmo togliere delle soddisfazioni".

Ci sarà anche il mercato ad aiutare: come agirete?

"Non si possono trarre conclusioni adesso, più avanti, insieme al mister, decideremo il da farsi per migliorarci non solo per quanto riguarda il campo ma anche in base al bilancio, che è una voce importante nel calcio. Dopo il 29 dicembre si avrà un quadro più completo".

A proposito di bilanci, la C chiede una defiscalizzazione ai club, la B lo stesso: ma è davvero necessaria in Cadetteria?

"La defiscalizzazione fa comodo a tutti, ma è vero che i problemi più grossi li ha la Serie C. 20 anni, in terza serie, era un altro calcio, oggi solo 10-15 squadre sulle 60 che ci sono possono permettersi di operare come appunto 20 anni fa, tutti gli altri per sopravvivere sono costretti a puntare sui giovani, su possibili scommesse da rilanciare e via dicendo. La C è la serie con maggior necessità, si deve salvaguardare anche il lavoro di chi gravita in quel mondo".

Altro tema caldo, il numero di squadre del prossimo campionato di B: 20 o 22?

"Era la disparità di squadre dello scorso anno a far drizzare i capelli, poi 20 o 22 cambia poco. Chiaro che con 20 club i contributi sono diversi, ma è anche vero che con 22 c'è più spettacolo, il campionato diventa davvero più bello".