esclusiva Ds Venezia: "Mercato? Niente supermercato. Abbiamo già valori importanti"

Tra le rivelazioni del campionato di Serie B, c'è sicuramente il Venezia, che dopo la passata stagione tra alti e bassi ha ingranato la marcia e si trova ora al settimo posto della classifica, a -5 dalla vetta.

Vietato però montarsi la testa, come ha sottolineato il Ds lagunare Mattia Collauto nell'intervista rilasciata ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Un girone di andata vicinissimo alla chiusura, e un positivo bilancio per il Venezia. Felice di quanto finora fatto?

"Si, siamo contenti ed è inutile nasconderlo, non abbiamo magari fatto cose importantissime ma la partenza è stata buona. Ora dobbiamo pensare a continuare così, il campionato di Serie B è strano e pieno di insidie, occorre stare con i piedi ben piantati a terra: non siamo primi del resto. Ma vedo un gruppo in crescita, con grandi valori non solo tecnici ma anche umani: così è ancora più facile lavorare".

Oltre al gruppo, sembra in netta crescita anche mister Zanetti...

"L'allenatore sta facendo cose molto buone, ma anche in questo caso ci sono caratteristiche umane e valori importanti, che hanno creato delle dinamiche favorevoli a un certo percorso: non avevamo dubbi su di lui, e fa piacere vedere che ci stia dando conferme".

Non manca molto alla sosta: come sperate di arrivarci?

"Continuando a fare ciò che facciamo nel modo in cui lo facciamo: i risultati sono figli del lavoro. Qua poi c'è una società che ci permette di lavorare con serenità, ha ambizione, competenza ed è sana: avere alle spalle una struttura di questo genere è molto positivo".

La nota stonata è forse la situazione legata all'addio di Maleh?

"Quella di Maleh è una situazione ereditata che abbiamo il dovere di risolvere, ma a modo nostro. Youssef è un ragazzo splendido che, con il suo agente, ha fatto la sua scelta, la società a febbraio non esercitò l'opzione di riscatto, ma non chiedetemi perché dato che io non ne facevo parte, e adesso non è bastata la nostra proposta per far proseguire il rapporto. Rispettiamo quanto ha deciso".

Andrà quindi sostituito sul mercato: avete già le idee chiare?

"Di idee ne abbiamo molte ma il mercato invernale non sarà per noi un supermercato, nel senso che in quella finestra proveremo a migliorare qualcosa, per quanto si abbia già una rosa ampia che sta ben facendo. Anche nel ruolo di Maleh hanno giocato altri che stanno facendo bene, vedremo il da farsi".