esclusiva Foschi: "Con Di Carlo Vicenza ai vertici della B. Esposito può arrivare in Nazionale"

Chiusa l'esperienza con il Ravenna, mister Luciano Foschi si sta guardando intorno in attesa di scrivere una nuova pagina per il suo futuro, e in attesa di un nuovo progetto da portare avanti. Occhi sempre attenti sul calcio, il tecnico è vigile sul rush finale del campionato di B, dove sta brillando Salvatore Esposito, da lui lanciato nel calcio professionistico.

Di questo e molto altro, Foschi ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Una stagione anomala con il Ravenna, che ora è in odor di ripescaggio: che anno è stato?

"Non voglio neppure parlare di risultati o futuro, sono cose a sé, quello che mi dispiace molto di quell'esperienza è che nessuno, dal 27 giugno, si sia più fatto sentire. L'unica delusione è stata nei rapporti umani, in due anni insieme avevamo condiviso molto, e questo mi fa male. Ma andiamo oltre".

Dal presente al passato. A lungo collaboratore di Domenico Di Carlo, cosa direbbe del mister che si riaffaccia in Serie B?

"Mimmo torna nelle categorie che gli appartengono. E' partito dal basso e ha fatto bene anche in Serie A, è un uomo di campo come dico sempre, e ha le carte in regola per portare il Vicenza in A. Già nella stagione che prenderà il via a fine settembre, credo si vedranno i biancorossi nelle zone alte della graduatoria, nella cosiddetta parte sinistra".

Con Di Carlo ha condiviso l'esperienza al Chievo Verona: che squadra vede adesso?

"Il mio Chievo era quello di Pellissier, Luciano, Mandelli, che ora svolgono altri ruoli, ma era comunque sempre il Chievo di Campedelli. Dopo un anno non positivo mi fa piacere veder che lottano di nuovo per tornare in A, un pezzetto del mio cuore è li, e tifo per loro".

Tra i clivensi sta brillando Salvatore Esposito, che ha lanciato lo scorso anno a Ravenna, in quello che è stato il suo esordio tra i pro.

"Non mi meraviglia vedere quello che sta facendo, ha qualità per arrivare in alto, è un potenziale per la futura Nazionale. Dopo sei mesi di C si è ritagliato uno spazio importante in B, basta non mettergli fretta perché sta facendo il suo percorso, i giovani non vanno caricati di responsabilità. Le sue qualità tecniche sono sotto gli occhi di tutti, ma quello che non si vede è un'altra sua grande qualità, la determinazione che ha nel voler arrivare: è un valore aggiunto che gli dà linfa ulteriore".