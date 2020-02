vedi letture

esclusiva Juve Stabia, Forte: "Abbiamo tutto per salvarci. Il mio obiettivo è il riscatto"

Con undici gol in campionato, Francesco Forte è senza dubbio uno dei giocatori simbolo della stagione della Juve Stabia. Un'annata complicata che però ha visto la squadra campana, risalire le sabbie mobili con caparbietà portandosi più vicino alla zona play off rispetto a quella play out. Per parlare di questo cambio di passo, del presente e del futuro con la maglia delle Vespe, Tuttomercatoweb.com, lo ha intervistato in esclusiva il giorno dopo la nascita del figlio Filippo:

La Juve Stabia è decisamente in ripresa: quanto e cosa manca per la salvezza e dove potete arrivare?

"Dobbiamo continuare su questa strada, abbiamo un grande allenatore e grandi calciatori e quando giochiamo in casa scendiamo in campo in 12. Non ho dubbi: abbiamo tutto per salvarci".

Ha già raggiunto le 11 reti in campionato, il suo record è 15 con la Lucchese nel 2017: facile tracciare l'obiettivo personale in questa stagione

"L'importante per me è che la squadra faccia risultato ogni partita. I record individuali non mi interessano, preferisco fare meno gol ma che siano decisivi".

Lei è ancora di proprietà del Waasland-Beveren ma con la Juve Stabia sta facendo molto bene: a fine stagione pensa di tornare in Belgio oppure preferirebbe restare in Italia?

"Il mio unico obiettivo quando ho firmato era farmi riscattare dalla Juve Stabia attraverso i gol e la salvezza".