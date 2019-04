ESCLUSIVA TMW - Livorno, ag. Gori: "Un professionista. Può essere utile"

© foto di Federico De Luca

Nonostante la sconfitta di Perugia c'è una nota positiva in casa Livorno: il primo gol in cadetteria per Gabriele Gori. Per l'attaccante classe 1999 arrivato in prestito secco dalla Fiorentina ha preso la parola il suo agente, Giocondo Martorelli. "Il gol di sabato - spiega - è stata la riprova della professionalità di un ragazzo che seppur giovanissimo è riuscito ad incidere in una gara già sul 3-0 con un rigore procurato e poi segnato oltre che a giocate e supporto della squadra".

Un'avventura, quella in amaranto, arrivata dopo i primi sei mesi a Foggia.

"Anche se abbiamo lasciato i rossoneri reputo l'esperienza in Puglia molto importante per Gabriele, non solo per le dieci presenze (tre da titolare) e il gol in Coppa Italia, ma anche per l'esperienza accumulata nel corso dei mesi".

Poi, appunto, Livorno. Come valuta questi mesi in Toscana.

"Mi rifaccio alle parole di Breda di qualche giorno fa che ha parlato di un Gori che probabilmente è stato un po' penalizzato e da parte nostra ci aspettavamo un spazio maggiore o quantomeno uguale a quello avuto a Foggia. In ogni caso, come dicevo prima, il gol contro il Perugia ha dimostrato che Gabriele c'è ed è pronto a dare il suo contributo".

Iniziando, magari, dal turno infrasettimanale contro la Cremonese di domani.

"E' uno scontro diretto importante, che può rappresentare la svolta per la stagione degli amaranto in caso di vittoria".