“Falcinelli è un giocatore di serie A, sceso in prestito in serie B per giocare con continuità”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente dell’attaccante del Perugia Diego Falcinelli, Patrick Bastianelli. “La sua ultima stagione in Serie B prima di adesso risale a cinque anni fa, proprio con il Perugia dove ha fatto quindici gol. È inspiegabile che non giochi con continuità, è un calciatore che in serie B fa la differenza, un top per la categoria. Ha solo bisogno di giocare con continuità.

Le aspettative immagino siano quelle di giocare con continuità.

“Giocando con continuità farà tanti goal e darà un contributo importante in termini di prestazioni per raggiungere l'obiettivo stagionale del Perugia. Credo che il Perugia abbia un potenziale importante come parco calciatori e ha una rosa ampia e competitiva per fare una stagione da protagonista”.

Vi guardate intorno per gennaio?

“Per il momento no ma è chiaro che se la situazione dovesse rimanere tale valuteremmo con attenzione.Diego ha tanti estimatori anche dalla serie A, merita di giocare”.