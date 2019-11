Fonte: Claudia Marrone

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com dell’introduzione dal prossimo anno del VAR in Serie B: “Già più volte mi è capitato di esprimermi a riguardo e ribadisco il mio pensiero. Il VAR è stato un passo avanti per la regolarità delle gare perché limita gli errori arbitrali. Qualche errore si può ancora verificare, ma si è trattato di un passo enorme verso la regolarità. Il fatto che ora, dopo essere stato adottato in Serie A, venga allargato il suo utilizzo alla Serie B credo sia un traguardo importante anche per la nostra categoria”.