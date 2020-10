esclusiva Pordenone, Lovisa: "Errori evidenti. Serve introdurre al più presto il VAR in B"

“In Serie B serve il Var e serve al più presto”. È il presidente del Pordenone Mauro Lovisa, fresco di nomina nel Consiglio Direttivo di B, a dirlo ai microfoni di Tuttomercatoweb.com dopo la partita contro il Vicenza segnata da un episodio dubbio a fine primo tempo che avrebbe potuto cambiare le sorti del match: “Io sono uno che vuole sempre andare avanti, crescere e credo che serva introdurre il VAR in Serie B e farlo presto perché in queste prime due giornate ci sono stati troppi episodi controversi. E non parlo solo di quello di questa sera a nostro sfavore con un rigore e un'espulsione a mio parere sacrosante. Si è trattato di un errore grave secondo me. Serve assolutamente accelerare nell'introduzione del VAR e già dalla prossima Assemblea di lega farò in modo che si parli di questo e si lavori in questo senso. Serve perché gli interessi in gioco sono troppo alti. Per questo credo che sia interesse di tutti, compresi dei soci e degli sponsor che gravitano attorno alla Serie B, che il VAR venga introdotto presto anche nel nostro campionato per metterci alla pari con la Serie A e l'Europa. - continua Lovisa – I costi? Bisogna capire che sono più alti i costi che si rischia di pagare senza VAR, perché a fine stagione uno o due punti possono fare la differenza sia in alto sia in basso e cambiare le sorti di un club. Dobbiamo recuperare terreno e farlo in fretta, mi auguro che dal girone di ritorno possa essere introdotto il VAR anche in Serie B. Per una maggiore tutela di tutte le squadre e anche per dare una mano agli arbitri che si trovano a dirigere in un calcio sempre più veloce”.