esclusiva Riparte la B, presidente Empoli: "Ripartiamo dai dati delle ultime 7 gare"

L'incontro tra Governo e FIGC che si è svolto ieri ha dato parere positivo, e così anche la Serie B riprenderà a giocare: avvio fissato al 20 giugno.

Notizia, questa accolta con entusiasmo in casa Empoli. Come ha testimoniato, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il presidente azzurro Fabrizio Corsi.

La decisione è arrivata, ed è in linea con quanto richiedeva l'Empoli: la B riprenderà il suo corso.

"Quella legata alla ripresa era la soluzione auspicata e seguita da tanto tempo, anche se chiaramente ci sono stati momenti di difficoltà, ma grazie a Gravina e ai componenti delle leghe abbiamo raggiunto il risultato sperato. Questo è un bene sia per l'economia, in primis, che per l'aspetto tecnico, perché così sarà il campo a parlare".

A proposito di aspetto tecnico, come ha trovato la squadra?

"La squadra è pronta, i ragazzi hanno lavorato bene sia a casa che al campo quando è stato possibile riprendere l'attività individuale. Poi mancano tre settimane alla data fissata per la ripresa, c'è ancora tempo per migliorare. Quello che conta sarà non farsi spaventare dagli infortuni, che vanno messi in conto, ma come vanno messi in conto in una normale stagione agonistica".

Lo stop è arrivato nel vostro migliore momento: l'obiettivo rimane almeno la disputa dei playoff?

"Assolutamente si. I dati delle ultime sette gare parlano di Benevento in testa ed Empoli e Crotone seconde: da qui dobbiamo ripartire".