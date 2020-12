Esordio con gol: cinque minuti per tornare SuperMario. I quotidiani su Balotelli

Non sole aperture, ovviamente, per Mario Balotelli, che ieri si è preso la scena della 16^ giornata del campionato di B: prima convocazione, ed esordio forse insperato con la maglia del Monza, ma subito un timbro. Pronti via, ecco la rete che sblocca il match con la capolista Salernitana, che cadrà poi 3-0 all' "U-Power Stadium" di Monza.

"Balotelli è tornato", questa l'apertura della pagina di Serie B de La Gazzetta dello Sport, che non si concentra sollo sul 3-0 che i brianzoli hanno rifilato alla Salernitana ma anche appunto sulla prestazione dell'ex Milan: "Gioca e segna dopo 4’: debutto da vera star e il Monza adesso vola. Subito titolare, fa gol e resta in campo per 62’: esulta ridendo, Vieri applaude e Brocchi gode".

Spazio poi al Corriere dello Sport: "Un tocco un gol, il piano B di Mario". Prosegue poi il quotidiano: "Balotelli, un'ora contro la Salernitana come fosse la Champions: botte, brontolii e la voglia di provarci un'altra volta, sfidando la noia".

Chiude Tuttsport: "Ed è subito SuperMario, Monza sei da A", per poi proseguire "Balotelli, Barillà e Armellino: Salernitana raggiunta in vetta dell'Empoli".