Esposto di 9 club anti-Palermo: rumore per nulla, per il TFN non vale

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

È notizia di oggi che nove club di Serie B hanno chiesto l’esclusione dal campionato per delle presunte irregolarità amministrative e gestionali del Palermo. Tra le altre, al club rosanero viene contestata la violazione dell’articolo 8 del codice di Giustizia Sportiva). Segnatamente i club che hanno presentato l’esposto sono Benevento, Carpi, Cremonese, Lecce, Padova, Perugia, Pescara, Venezia e Verona. L’esposto però sembra più un modo, da parte dei nove club, per strumentalizzare le vicende del Palermo che qualcosa che possa davvero avere effetto giuridico. Il Tribunale Federale infatti non ammette terze parti per le violazioni che vengono contestate ai rosanero. Al Palermo e a tutta la Serie B (incluse le nove società che hanno voluto lanciare un segnale inutile ai fini legali) non resta che attendere il 10 maggio, quando si svolgerà l’udienza relativa al deferimento per le irregolarità gestionali e amministrative contestate. Se non lo stesso 10 maggio, il 13 maggio potrebbe arrivare la sentenza, alla quale seguirà naturalmente il secondo grado di giudizio. In ogni caso la sensazione è che ci possa essere uno slittamento delle date dei playoff e playout. L’ultima parola unicamente al Tribunale Federale, con buona pace delle nove società che hanno presentato, invano, l’esposto.