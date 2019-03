Fiore: "Serie C come la B belga. Carraro? Giocherebbe in Jupiler League"

© foto di Francesco Paolo Palazzo/TuttoPalermo.net

Il difensore dell’Imolese Corentin Fiore dalle colonne del Corriere Romagna ha parlato del livello della Serie C paragonandolo al Belgio, paese di cui è originario: “Se fossimo in Belgio questa sarebbe una serie B. I giocatori che mi hanno impressionato di più sono nel nostro spogliatoio. Uno come Carraro, ad esempio, potrebbe giocare nella Serie A belga. - continua Fiore - Consiglierei a qualcuno di andarci? Sì, perché è giusto trovare altri valori, un'altra realtà, un altro mondo dentro e fuori dal campo. Solo in Serie A, però, non al di sotto perché calerebbe troppo il livello".