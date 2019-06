Fiorillo: "Pescara nel cuore. Voglio la Serie A e il record di presenze"

Lunga intervista al portiere Vincenzo Fiorillo su Il Centro in cui il calciatore racconta il suo rapporto viscerale con Pescara e il Pescara: “Nel 2014 pensavo di essere sbarcato a Riccione. Questo posto è fantastico, ma ti divora. C’è stato un tempo in cui dormivo un’ora per notte. L’arrivo di mio figlio mi ha cambiato la vita, con lui ho coronato un sogno insieme alla mia compagna. - continua Fiorillo – Questa città mi è entrata nel cuore, ho imparato il dialetto e mio figlio è pescarese a tutti gli effetti. Anche per questo voglio tornare in Serie A con questa maglia. Zauri? Sono sicuro che farà bene, ma non voglio la fascia di capitano. Punto però a diventare il recordman di presenze”.