focus La Top 11 di Serie B: Brignoli prodigioso. Menez top player della categoria

Dopo la 2^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali il protagonista assoluto è l’empolese Brignoli. In difesa linea a tre con Cappelletti del Vicenza, autore di un gol in rovesciata, Adorni del Cittadella e Lisi del Pisa. Centrocampo a quattro con sugli esterni due protagonisti delle neopromosse Reggina e Reggiana: Liotti e Kirwan, mentre la coppia centrale è formata da D’Urso del Cittadella e Henderson del Lecce. In avanti c’è il francese Menez ad affiancare il centravanti Vido del Pisa e Mazzocchi della Reggiana. Questa la Top 11 schierata con il 3-4-3:

Brignoli (Empoli) 8 - Mantiene la propria porta imbattuta sfoderando una serie di parate prodigiose.

Cappelletti (Vicenza) 7 - Dopo aver negato il gol a Ciurria intercettando di testa la sua conclusione in rovesciata si prende la scena ripetendo la "bicicletta" e segnando l'1-1 sugli sviluppi di un calcio di punizione. Protagonista.

Adorni (Cittadella) 7 - Donnarumma è cliente scomodissimo, stravince il duello e torna a casa con la palma di migliore in campo. Salva nel finale con un anticipo provvidenziale al limite dell’area.

Lisi (Pisa) 7 - Grande dinamismo da parte del centrocampista che tiene in costante apprensione gli avversari pressando senza sosta e aggredendo gli spazi sul settore di sinistra. Una prestazione gagliarda.

Liotti (Reggina) 7,5 - In ballottaggio fino alla fine sfodera una grandissima prestazione. Doppietta da ricordare.

Henderson (Lecce) 7 - Inizio così così, troppi errori per uno come lui. Perfetto l'inserimento in occasione del gol dello 0-2. Secondo gol consecutivo dopo quello segnato al Perugia in Coppa.

D’Urso (Cittadella) 7 - Ci prova due volte in avvio di partita, non inquadra lo specchio per una questione di centimetri. Avanza progressivamente il suo raggio d’azione ritrovandosi sempre a ridosso dell’area di rigore avversaria. La sblocca con un missile che si insacca all’incrocio dei pali.

Kirwan (Reggiana) 7,5 - Uomo ovunque: è attaccante, difensore, centrocampista, trequartista. Fa quello che vuole e nessuno lo ferma. La pennellata sul gol, poi, è da grande giocatore.

Menez (Reggina) 7,5 - Giocatore completo, a tutto campo, già due reti e tante belle giocate. Un top player per la B.

Vido (Pisa) 7 - Apre le marcature con un gol strepitoso, frutto anche di una giocata intelligente in collaborazione con Marin. Dopo la fiammata iniziale si perde un po', ma a tratti torna a rendersi pericoloso.

Mazzocchi (Reggiana) 7,5 - La staccata di testa sullo 0-1 è da grande giocatore. Attaccante completo e giovane, può diventare la sorpresa di questa B.