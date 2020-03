focus La Top 11 di Serie B: Evacuo cambia il match. Maggiore-Gyasi sugli scudi

Dopo la 27^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali c’è il croato del ChievoVerona Semper, difesa a tre con i difensori goleador Caldirola del Benevento e Karo della Salernitana che affiancano il pisano Caracciolo. A centrocampo Maggiore dello Spezia e Agazzi del Livorno sono i centrali con Gavazzi del Pordenone e Vita del Cittadella esterni. In avanti l’ascolano Ninkovic a sostegno del duo Gyasi (Spezia)-Evacuo (Trapani). Questa la formazione schierata con il 3-4-1-2:

Semper (ChievoVerona) 7-Il portiere croato recita la parte del leone nella sfida del “Del Duca”. Nel primo tempo si oppone al bolide da fuori area di Petrucci, mentre nella ripresa risponde alla grande al tentativo di Trotta. Non può nulla sul tap-in di Ninkovic che vale l’1-1.

Caldirola (Benevento) 6,5 - Più che un difensore sembra un attaccante di lungo corso quando con una sua zampata in area di rigore porta in vantaggio i suoi. Tiene in gioco Melchiorri nel finale.

Caracciolo (Pisa) 6,5 – Mura tutto ciò che passa dalle sue parti. Rischia l’autogol, salvato dal palo.

Karo (Salernitana) 6,5 - Tignoso e sempre sul pezzo, il cipriota contiene ottimamente Longo e Aramu. Chiude la contesa realizzando il raddoppio e il suo primo gol in Italia.

Gavazzi (Pordenone) 7 - È in un momento di forma strepitoso, viaggia a una velocità doppia rispetto agli avversari. Batte Provedel con un preciso colpo di testa e sfiora il raddoppio. In questo momento è indispensabile per i suoi.

Agazzi (Livorno) 7 - Pugnace e testardo sul due a uno dei toscani: scippa il pallone a Maiello, salta secco Brighenti e serve nell'area piccola Del Prato, che non può sbagliare. Corre per quattro: incontenibile, a tratti.

Maggiore (Spezia) 7 - Il più pericoloso nel primo tempo. Si butta nello spazio cercando la conclusione più volte, ma trovando sulla sua strada Fiorillo. Prezioso anche in fase d’appoggio per i tiri degli esterni. Nella ripresa ha altre due occasioni che non concretizza, ma trova l'assist per il 2-0 di Gyasi.

Vita (Cittadella) 7 - Schierato un po' a sorpresa dal primo minuto, risponde presente. Gioca una partita molto solida, trovando anche la rete dello 0-2 che, di fatto, ha chiuso i conti.

Ninkovic (Ascoli) 7 – Inizialmente non riesce ad averla vinta contro i difensori gialloblù, ma poi diventa sempre più incisivo negli ultimi metri. Suo il guizzo che vale l’1-1.

Evacuo (Trapani) 7 - Se il match cambia il merito è suo: prima segna il gol del pari di testa, poi serve l'assist a Pettinari per il raddoppio. Una prestazione super quella dell'attaccante che sfrutta al massimo l'occasione concessa.

Gyasi (Spezia) 7 - A destra trova una marcatura larga di Crecco che gli permette di mettere dentro l’area palloni interessanti. Spesso taglia verso il centro e ha il merito di iniziare e concludere con il gol l’azione del 2-0.