La Top 11 di Serie B: gara perfetta della Salernitana. Ndoj star del Brescia

Dopo la 3^ giornata del campionato di Serie B, la prima dopo lo stop dovuto alle Nazionali (che ha portato al rinvio di Monza-Vicenza, visto che il Covid-19 ha falcidiato la truppa brianzola), ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione.

Gara perfetta, in ogni reparto, per la Salernitana, con Tutino che in avanti brilla, assieme poi a Diaw del Pordenone (menzione l'avrebbe meritata però anche il neroverde Ciurria) e Moreo dell'Empoli sulla trequarti, mentre tra i pali si annovera Belec e in difesa Casasola; prova maiuscola quella dell'esterno, che nella retroguardia idea fa compagnia a Drudi del Pescara e Cionek della Reggina. A centrocampo, poi, spazio a Petrucci del Cosenza e Garritano del Chievo ai lati, mentre tra i centrali brillano Sernicola della SPAL ma soprattutto Ndoj del Brescia.

Questo l’undici migliore di giornata schierato con il 3-4-1-2:

Belec (Salernitana) 7,5 – Mantiene la propria porta inviolata sfoderando una serie di parate poderose, specialmente sul rigore di Aramu.

Casasola (Salernitana) 7 - Più ala che terzino. Assicura la solita spinta robusta sulla destra. Difficile tenerlo quanto è lanciato in velocità.

Drudi (Pescara) 6.5 - Ottima gara, salva in più di un'occasione, può poco sulle reti avversarie.

Cionek (Reggina) 6,5 - Esordio perfetto dal primo minuto per il polacco, si prende subito le chiavi del reparto difensivo degli amaranto. Duro quanto basta negli interventi, con lui gli avanti avversari non la vedono praticamente mai.

Petrucci (Cosenza) 6,5 - Autore del lancio in profondità che manda in tilt la difesa del Cittadella sul gol di Carretta. Lavora insistentemente a centrocampo smistando più palloni possibili in ogni parte del campo, sicuramente tra i migliori.

Sernicola (SPAL) 7 - Prestazione generosa ed accorta, sfrutta sempre al meglio i palloni che conquista nel cuore del campo e serve a Castro un cross al bacio per il gol che dà inizio alla rimonta.

Ndoj (Brescia) 8 - Due inserimenti coi tempi giusti, due gol. L'esultanza polemica contro un anno sfortunato è il simbolo di un giocatore che può dare molto a questa squadra.

Garritano (Chievo Verona) 7 – L’uomo del match che, come nella parte finale della scorsa stagione, regala punti preziosi al Chievo con uno dei suoi guizzi offensivi.

Moreo (Empoli) 7 – Giocatore intelligente, trequartista di quantità, si fa sentire, grazie alle lunghe leve anche nel gioco aereo: la vittoria arriva grazie ad un suo colpo di testa.

Diaw (Cittadella) 7 – Il suo gol di prepotenza dopo appena 5 minuti fa presagire una giornata di grande ispirazione offensiva. Al contrario, le occasioni da gol sono pochissime e spesso si trova a lottare in modo ruvido con i marcatori avversari, ma tiene botta e nel finale trasforma un rigore da manuale.

Tutino (Salernitana) 7,5 – Quando vede il Pisa si esalta. Sblocca la partita con un diagonale destro di precisione chirurgica. Concede il bis in fotocopia con l’altro piede.