focus La Top 11 di Serie B: Paletta imperioso. Aramu, rovesciata da rivedere in loop

vedi letture

Dopo la 9^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali trova posto Perisan del Pordenone protagonista contro il Pescara, mentre in difesa ci sono Paletta del Monza, Mantovani della Salernitana e Zampano del Frosinone. Centrocampo iper offensivo con Di Francesco della SPAL e Aramu del Venezia esterni, mentre Bandinelli dell'Empoli e Falco del Lecce sono i due centrali. Davanti Tutino della Salernitana e Mota del Monza affiancano Ogunseye del Cittadella. Questa la formazione schierata con il 3-4-3:

Perisan (Pordenone) 7 - Miracoloso due volte su Galano ed un su Bocchetti. Portiere di categoria superiore.

Mantovani (Salernitana) 7 - Rientrava in campo in campionato dopo un anno e mezzo di calvario, marcava uno come Carretta e non ha sbagliato nulla. Destinato a non uscire più dall’undici titolare.

Paletta (Monza) 7 - Tra i migliori nella formazione di Brocchi. Imperioso nel governare l’area di rigore, fermando diversi attacchi avversari, per poi far ripartire con qualità l’azione.

Zampano (Frosinone) 7 - Sabelli è pur sempre un cliente scomodo, ma lo tiene senza faticare molto. Gestisce bene le fasi e si inventa anche un gran gol sul tiro-cross: spinge come il collega sulla corsia opposta, non molla praticamente mai.

Di Francesco (SPAL) 7 - Ci prova in tutti i modi e alla fine segna di testa che non è certo la sua specialità.

Bandinelli (Empoli) 7 - Il migliore per la squadra di casa, prestazione con i fiocchi che non è bastata per conquistare i tre punti. Elegante quando si prende gioco della retroguardia ospite per l'assist a Matos, altro assist per La Mantia. Nel finale va anche vicino al gol.

Falco (Lecce) 7 - Quando hai fatto la differenza in A, accetti la panchina senza fiatare ed entri con quel piglio vuol dire che sei davvero un grande calciatore. La decide al 93’ con una zampata che ha già il sapore di fuga.

Aramu (Venezia) 7,5 - Silente per la prima mezzora si scatena nei minuti finali del primo tempo e all’inizio della ripresa: al 55’ si inventa una rovesciata da dentro l’area che finisce all’incrocio. Un gol da talento puro, da rivedere in loop per parecchio.

Ogunseye (Cittadella) 7 - Segna su rigore, metto lo zampino in altre occasioni. Prova più che convincente.

Mota (Monza) 7 - Dopo un primo tempo piuttosto anonimo, si scatena nella ripresa siglando il gol della vittoria e procurandosi il rigore poi sbagliato da Boateng.

Tutino (Salernitana) 7 - Non segnava da un mese e mezzo, lo ha fatto nel suo stadio…da ex. Salta Falcone e lo batte con una conclusione perfetta, si era capito dall’inizio fosse particolarmente ispirato. Unico neo un pallone perso a metà campo che innesca una ripartenza quasi letale che fa infuriare la sua squadra.