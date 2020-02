FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: Provedel nella storia. Col suo gol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la 4^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali non può che esserci Ivan Provedel della Juve Stabia autore del gol nel 2-2 finale contro l’Ascoli. Difesa a quattro con Letizia e Lisi esterni e la coppia centrale formata da Marrone e Sierralta. A centrocampo cerniera formata da Rodhen e Gucher con il terzetto formato da Marras, Insigne e Mancuso alle spalle di Nzola. Questo l’undici schierato con il 4-2-3-1:

Provedel (Juve Stabia) 8 - Incolpevole in occasione dei due gol subiti, si prende la copertina per un gol clamoroso in pieno recupero: il portiere di proprietà dell'Empoli entra nella storia del calcio italiano.

Letizia (Benevento) 7 - Non a caso è uno dei pochi insostituibili in questa squadra, un giocatore completo e di categoria superiore. Ottimi un paio di salvataggi di testa.

Sierralta (Empoli)7 - Sicuro nelle letture, dominante nel gioco aereo. Non fa rimpiangere Maietta.

Marrone (Crotone) 7 - Guida con autorità il reparto, sbaglia pochissimo in fase di marcatura.

Lisi (Pisa)7 - Vede decollare Meggiorini senza potere di intervento in occasione dello 0-1. Poi torna sui suoi standard con continui cross e con la gemma che vale il gol dell’1-1.

Rodhen (Frosinone) 7 - È l'autore di tutti i tentativi gialloblu. Sempre nel vivo dell'azione, si inserisce alla perfezione in occasione del suo primo gol in questo campionato.

Gucher (Pisa) 7 - Dai suoi piedi parte il primo tiro del match e tanti cross interessanti da qualsiasi zona del campo. E’ una fonte inesauribile di gioco e si prende mezzo punto in più per il clamoroso salvataggio che vale quanto un gol nel sesto minuti di recupero.

Marras (Liovrno) 8 - E' sempre il "solito": corre in ogni parte del campo, aiutando anche in difesa quando necessario. Tanto per cambiare segna un altro gol, a testimonianza dello straordinario momento di forma: il numero 32 è incontenibile per il Pordenone. Non si arrende mai, chiudendo la sfida coi crampi.

Insigne (Beneento) 7 - Inzaghi era stato buon profeta elogiandolo in settimana, è stato ripagato con gli interessi. Una magia degna del fratello Lorenzo che consente di festeggiare anzitempo la promozione in serie A.

Mancuso (Empoli) 7,5 - Letale dentro l’area di rigore. Colpisce alla prima occasione utile e serve a Bajrami la palla della vittoria.

Nzola (Spezia) 7 - L'ex Trapani dimostra di essere giocatore di categoria. Sente la fiducia di Italiano e si vede: suo il gol del raddoppio.