FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: Viola guida la mediana. Diaw imprendibile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la 15^ giornata del campionato di Serie B e con la 11^ alle porte ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali trova posto l’estremo difensore dell’Empoli Brignoli. Davanti a lui linea a quattro con Beghetto e Balkovec esterni e la coppia Brosco-Camporese in mezzo. A centrocampo la classe di Viola, autore di una tripletta, è affiancata dalla corsa di Mastinu e Di Noia, autori di una rete a testa. Davanti Aramu alle spalle del duo formato da Coda e Diaw. Questa la formazione ideale schierata con il 4-3-1-2:

Brignoli (Empoli) 7,5 - Provvidenziale in tre occasioni nella ripresa. C’è anche la sua firma sulla vittoria di oggi.

Beghetto (Frosinone) 7 - Ha il merito di decidere la gara con una conclusione molto insidiosa che sorprende Russo.

Brosco (Ascoli) 7 - Perentorio lo stacco del capitano che regala il momentaneo vantaggio ai suoi compagni.

Camporese (Pordenone) 7 - Di testa sono tutte o sue o di Barison, e anche quando la palla è a terra non si fa mai trovare impreparato. Partita pressoché perfetta, il Pordenone ha vinto grazie alla difesa.

Balkovec (Empoli) 7,5 - Il suo mancino si conferma risorsa importantissima per lo sviluppo della manovra. Trova anche la gioia personale con una grande punizione.

Mastinu (Spezia) 7,5 - Tiene fede al suo cognome, mordendo su ogni caviglia e diventando l'uomo in più dei bianconeri. Grande assist per Ragusa, meraviglioso gol per il 2-0.

Viola (Benevento) 8,5 - Tecnicamente realizza due reti da calcio piazzato ed una gemma dai 30 metri. Il gioiello del 4-0 da centrocampo è da cineteca, ma riesce ad essere il secondo gol più bello della serata visto che pochi minuti dopo si inventa un’altra gemma. Serata indimenticabile.

Di Noia (ChievoVerona) 7 - Vero MVP. All'esordio stagionale, realizza un gran gol e va anche vicino alla doppietta.

Aramu (Virtus Entella) 7,5 - Un gol e mezzo: sul primo c'è la complicità di Kastati, l'altro è tutto suo. Dai suoi piedi nascono tanti pericoli.

Coda (Benevento) 7 - Conferma di vivere un buon momento di forma. Oltre alla finalizzazione è attaccante mobile che aiuta la manovra della squadra. Sfiora la doppietta trovando sulla sua strada Carnesecchi.

Diaw (Cittadella) 7,5 - Due gol belli e pesanti che determinano la gara. Sfiora a più riprese la tripletta, ma trova di fronte un grande Micai. Letale quando scatta in profondità, imprendibile per i difensori granata.