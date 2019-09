FOCUS TMW - La Top11 di Serie B: Frattesi da sogno. Marconi implacabile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la 5^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Solo il Perugia riesce a piazzare più ci un giocatore nella formazione ideale con il terzino Di Chiara e bomber Iemmello. Fra i pali c'è Russo della Juve Stabia, mentre al fianco del perugino ecco Benedetti del Cittadella e Camporese del Pordenone. A centrocampo Kragl (Benevento), Benali (Crotone), Frattesi (Empoli) e Luperini (Trapani), mentre in avanti c'è l'imbarazzo della scelta (tanto che restano fuori giocatori protagonisti del turno infrasettimanale come Da Cruz o Mancuso). La spuntano il capocannoniere della Serie B Marconi (Pisa) che affianca l'ascolano Ardemagni e il perugino Iemmello appunto. Questa la top 11 schierata con il 3-4-3:

Russo (Juve Stabia) 7 - Parte titolare ed è il migliore della Juve Stabia, finché i due polpacci non gli giocano un brutto scherzo, costringendolo ad uscire a metà ripresa.

Di Chiara (Perugia) 7 - Domina lungo l'out mancino guadagnandosi il secondo penalty ad appannaggio dei biancorossi.

Camporese (Pordenone) 7 - Trova il gol con uno stacco imperioso a centro area. Per il resto lascia pochissimo spazio ad Armenteros e controlla per quel che può Coda.

Benedetti (Cittadella) 7 - Uno dei migliori in campo, tanti cross interessanti e sempre pronto a spingere sulla corsia mancina.

Kragl (Benevento) 7 - Suo il gol che sblocca la gara al 12', con un sinistro violentissimo che si infila all'angolino. Ma nella partita del tedesco non c'è solo quello: è una continua spina nel fianco della difesa del Pordenone.

Benali (Crotone) 7,5 - L’elevato tasso tecnico gli permette di creare spesso scompiglio. Si inserisce con i giusti tempi tra le maglie della Juve Stabia, con e senza la sfera, confermandosi tra i più pericolosi. Arrotonda il risultato nel corso del lungo recupero concesso dall’arbitro.

Luperini (Trapani) 7 - Solo Agazzi gli nega il gol con una gran bella rovesciata. Esce nel secondo tempo dopo aver ben figurato nelle due fasi.

Frattesi (Empoli) 7,5 - Gioca con personalità, prendendo di fatto in mano il centrocampo. Si allarga e si stringe a seconda delle situazioni, mostrando grande intelligenza tattica. E nel finale si concede un battesimo da sogno: primo gol in Serie B, nel derby, allo scadere. "E' per questo che gioco a calcio", dice nel post-partita. Come dargli torto.

Ardemagni (Ascoli) 7,5 - Si procura il fallo da rigore, mettendoci tutta l'esperienza possibile visto il contatto apparentemente lieve con Ramos. Mette a segno la rete del definitivo 3-0 e si prende la standing ovation. Fascia da capitano? Meritatissima

Iemmello (Perugia) 7,5 - Realizza brillantemente due calci di rigore apponendo la propria firma su una doppietta decisiva.

Marconi (Pisa) 7,5 - Il capocanonniere del campionato si conferma tale. Una doppietta a 45 minuti di distanza che non basta al Pisa, ma lascia intendere che quest'anno per corona dei bomber c'è un pretendente in più. Legittimata la vetta.