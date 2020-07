focus Quanti punti dalla ripresa? Cremonese al primo posto. Male il Frosinone

Com'è oramai prassi pensare oramai, la ripresa delle competizioni post lockdown è come se avesse dato il via ad un campionato 2.0. Tante le novità a livello di rendimento per le squadre professionistiche, a prescindere dal livello. In vetta a questa speciale classifica c'è la Cremonese di Pierpaolo Bisoli che, complice il recupero vinto contro l'Ascoli, ha messo a referto 13 punti in sette gare. Un punto in più rispetto a Crotone, secondo nella classifica regolare, Spezia e al rinato Trapani di Castori. In risalita anche Ascoli e Cosenza che nelle ultime giornate di campionato hanno riacceso le proprie speranze salvezza. Chi, invece, appare in difficoltà in questa Serie B post lockdown è il Frosinone con 5 punti in sei gare, così come il Perugia

Cremonese 13*

Crotone 12

Spezia 12

Trapani 12

Pisa 11

Ascoli 10*

Cosenza 10

Pordenone 10

Cittadella 9

Venezia 9

Benevento 8

Empoli 8

Salernitana 8

Chievo 6

Entella 6

Pescara 6

Frosinone 5

Perugia 5

Livorno 3

Juve Stabia 2

* una partita in più