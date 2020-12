focus Serie B 2020/2021, le panchine: l'Ascoli sceglie Andrea Sottil

Con il 25 settembre 2020, ha preso il via il campionato di Serie B 2020/2021.

Definite le panchine della stagione, immediatamente dopo la 2^ giornata è arrivato il primo esonero, con l'eclettico patron Cellino che a Brescia ha puntato per il ritorno di Lopez: esonerato Delneri, che lasciava le Rondinelle con un punto all'attivo.

E se la 13^ giornata è passata indenne per tutti, la 14^ giornata è stata fatale per Rossi, con l'Ascoli che nel post gara di ieri - dopo il ko di Monza - ha optato per il secondo ribaltone stagionale.

Con Tuttomercatoweb.com, diamo uno sguardo a tutti i cambi di panchina avvenuti in stagione:

Ascoli: Valerio BERTOTTO (nuovo) -> esonerato il 29/11 -> dal 29/11 Delio ROSSI -> esonerato il 22/12 -> dal 23/12 Andrea SOTTIL

Brescia: Luigi DELNERI (nuovo) -> esonerato il 6/10 -> dal 6/10 Diego LOPEZ -> esonerato il 7/12 -> dal 7/12 Daniele GASTALDELLO (ad interim) -> dal 10/12 Davide DIONIGI

Chievo Verona: Alfredo AGLIETTI (confermato)

Cittadella: Roberto VENTURATO (confermato)

Cosenza: Roberto OCCHIUZZI (confermato)

Cremonese: Pierpaolo BISOLI (confermato)

Empoli: Alessio DIONISI (nuovo)

Frosinone: Alessandro NESTA (confermato)

Lecce: Eugenio CORINI (nuovo)

Monza: Cristian BROCCHI (confermato)

Pescara: Massimo ODDO (nuovo) -> esonerato il 29/11 -> dal 29/11 Roberto BREDA

Pisa: Luca D'ANGELO (confermato)

Pordenone: Attilio TESSER (confermato)

Reggiana: Massimiliano ALVINI (confermato)

Reggina: Domenico TOSCANO (confermato) -> esonerato il 14/12 -> dal 16/12 Marco BARONI

Salernitana: Fabrizio CASTORI (nuovo)

SPAL: Pasquale MARINO (nuovo)

Venezia: Paolo ZANETTI (nuovo)

Vicenza: Domenico DI CARLO (confermato)

Virtus Entella: Bruno TEDINO (nuovo) -> esonerato il 23/11 -> dal 25/11 Vincenzo VIVARINI