focus Serie B, occhio agli svincolati: da Spolli a Piccolo, ecco le occasioni

Archiviata la sessione estiva di calciomercato, è tempo di guardare ai giocatori rimasti svincolati. Dopo una sessione così particolare come quella appena andata in archivio sono molte le "occasioni" a costo zero a disposizione della venti società del campionato cadetto. Da difensori di grande esperienza come Luca Antonelli, Nicolas Frey e Nicolas Spolli (sul quale non mancano i rumors circa un ritorno a Catania), passando per elementi di talento come Lucas Chiaretti, fino ad arrivare ad attaccanti ancora pronti per essere decisivi come Antonio Piccolo, Davide Luppi e Giacomo Beretta.

Di seguito, riportiamo l'elenco dei calciatori che erano attivi nel campionato di Serie B 2019/2020 e attualmente sono senza squadra:

PORTIERI: Andrea D'Egidio (Pisa), Simone Farelli (Pescara), Matteo Ricci (Livorno)

DIFENSORI: Alberto Almici (Pordenone), Luca Antonelli (Empoli), Anibal Capela (Cosenza), Joao Da Silva (Trapani), Lorenzo Del Prete (Trapani), Filippo Florio (Pordenone), Nicolas Frey (Chievo Verona), Thomas Heurtaux (Salernitana), Omar Hoxha (Cremonese), Francesco Migliore (Cremonese), Sebastiano Rosa (Cittadella), Nicolas Spolli (Crotone)

CENTROCAMPISTI: Krisztian Adorjan (Entella), Mariano Arini (Cremonese), Andrea Bussaglia (Cittadella), Lucas Chiaretti (Pordenone), Simone Padoin (Ascoli), Mario Piccinocchi (Ascoli), Luca Rizzo (Livorno), Michele Rocca (Livorno), Gennaro Ruggiero (Livorno), Sergio Sucio (Venezia), Michele Troiano (Ascoli)

ATTACCANTI: Giacomo Beretta (Ascoli), Soufiane Bidaoui (Spezia), Alessio Cerci (Salernitana), Moutir Chajia (Ascoli), Davide Luppi (Cittadella), Fabrizio Melara (Juve Stabia), Antonio Piccolo (Cremonese).