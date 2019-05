© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine di un primo tempo combattuto tra Verona e Foggia, entrambe costrette a cercare la vittoria, l'esterno rossonero Alberto Gerbo è stato raggiunto dai microfoni di DAZN per un breve commento alla gara:

"Loro cercano di creare superiorità sulla fascia, quindi devo stare attento. Non ci interessano i risultati degli altri campi, noi dobbiamo fare la nostra partita e stare concentrati fino alla fine, perché ci stiamo giocando tutto e non possiamo sbagliare davanti ai nostri tanti tifosi.

Vorrei attaccare di più ma è una partita molto tattica, molto sentita, quindi è giusto attaccare con le adeguate proporzioni".