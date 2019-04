Foggia, Grassadonia: "Domani è una finale. Facciamo prevalere il noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Foggia Gianluca Grassadonia ha parlato alla vigilia della sfida contro il Venezia: “La settimana è andata bene, abbiamo lavorato come sempre ed è normale che la vittoria ci fa stare meglio, ma domani ci attende una nuova battaglia in cui dovremo essere bravi e avere l’atteggiamento giusto. Dobbiamo mettere in campo cattiveria, orgoglio, attenzione e far prevalere il noi lavorando all’unisono l’uno per l’altro. È uno scontro diretto, una finale e siamo tutti consapevoli di quel che significa. - conclude Grassadonia come riporta il sito del club – Loro giocheranno in casa , hanno fisicità ed esperienza, inoltre non vincono da diverso tempo e per questo anche loro scenderanno in campo come fosse una finale”.